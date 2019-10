Italiano: "Bellissimo vedere così tanti tifosi a Empoli, domani saranno fondamentali"

La Spezia - “In una serata così piovosa ci ha fatto piacere vedere tantissimi tifosi ad Empoli, per noi è stato bellissimo e siamo contenti di avergli regalato una prestazione di livello”. Così Vincenzo Italiano dopo la trasferta toscana e alla vigilia della sfida interna di domani contro il Chievo. “Penso che il risultato li abbia soddisfatti – ha sottolineato – mi ha fatto piacere che ci abbiano chiamati sotto la curva e ci abbiano applauditi perché significa che quello che abbiamo fatto è stato gradito, anche se l'impegno è stato sempre massimale in ogni partita, anche in quelle più sfortunate. Per domani – ha concluso – sono sicuro che un grandisismo alleato perché il Picco deve essere il nostro dodicesimo uomo, in questa cosa ci credo e sono sicuro che anche domani saranno dalla nostra parte aiutandoci a concludere nel migliore dei modi questo trittico di partite”.