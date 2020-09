Ismajli è alla Spezia, ora le visite mediche e la firma

La Spezia - Sono queste le ore in cui il nuovo difensore dello Spezia, il 24enne Ardian Ismajli, sarà sottoposto alle visite mediche di rito che anticipano la firma del contratto. Se tutto andrà per il verso giusto, nelle prossime ore Ismajli sarà dunque un nuovo calciatore della serie A italiana. Ha lasciato la Croazia salutando gli ex compagni dell'Hajduk Spalato a inizio settimana, trascorrendo qualche giorno in Kosovo, dove è passato per raccogliere le ultime cose e passare qualche giorno in famiglia. Oggi era il giorno del suo volo per l'Italia, peraltro non servitissima nella tratta per il cuore dei Balcani. Visite mediche, firma, annuncio e poi doppio giro di tamponi: il difensore potrebbe essere in campo a Follo da lunedì verosimilmente.

Nelle prossime ore è attesa poi l'ufficializzazione di Riccardo Marchizza e Cristian Dell'Orco dal Sassuolo in prestito. Kevin Agudero ha risolto questa mattina il prestito alla Fiorentina, ora deve passare dal Genoa prima di diventare un nuovo calciatore aquilotto. Anche in questo caso si tratta di un prestito. Altro affare in dirittura d'arrivo è quello che porterà Daniele Verde di nuovo in serie A. Il mancino risulterebbe tra i convocati della sfida AEK Atene-Olympiakos di domani sera, quindi la cessione in prestito allo Spezia avverrà solo nei prossimi giorni.