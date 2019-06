Isabella Olajide e Cestistica spezzina rinnovano il legame

La Spezia - Ancora conferme in casa Cestistica Spezzina: la società comunica con soddisfazione di aver raggiunto l'accordo con Isabella Olajide per un altro anno. Una conferma nel segno della continuità che rinsalda ulteriormente l'intenzione della squadra bianconera di puntare sul blocco unito che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Nonostante infortuni e acciacchi non le abbiano permesso di disputare al meglio tutte le gare, Isabella ha comunque dimostrato di poter giocare ad alti livelli nonostante la giovanissima età.



Ecco le parole della giocatrice fresca di rinnovo: "Sono molto contenta di poter indossare di nuovo la maglia bianconera. Mi sono trovata molto bene e in squadra abbiamo creato un forte legame, che poi è ciò che ci ha permesso di raggiungere un traguardo inaspettato. Purtroppo a causa del mio infortunio non ho potuto giocare il campionato fino all’ultimo, ma sono felice di poter cominciare quello nuovo. Questo sarà il mio quarto anno con la Cestistica e oramai mi sento spezzina!".