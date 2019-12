Irresistibile Iemmello e il Perugia torna tra le seconde

La Spezia - Torna alla vittoria il Perugia, dopo due sconfitte di fila, battendo il Pescara al Curi. Gli umbri sono passati in vantaggio con Iemmello, che ha sfruttato uno stop in area di Nicolussi Caviglia su traversone dalla destra di Rosi.

Spettacolare il gol del raddoppio di Capone, servito da un cross dello stesso Rosi: colpo al volo da centro area e Kastrati battuto. Prima del riposo il Pescara ha trovato il gol con un rigore ottenuto da Memushai e trasformato da Machin.

Nella ripresa gli abruzzesi ci hanno provato ma a trovare il gol e’ stato ancora il Perugia con Iemmello, che ha segnato la sua undicesima rete in campionato trasformando il rigore (il sesto in campionato). Per il Pescara una sconfitta dopo tre risultati utili di fila (due vittorie e un pareggio).