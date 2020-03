Ipotesi niente scudetto e serie B in campo fino a giugno inoltrato

La Spezia - Partite sospese fino al 3 aprile compreso. Il presidente federale Gabriele Gravina riunito in conference call con le leghe professionistiche e i maggiori stakeholder del mondo del calcio compie un passo che era scontato da ieri sera, quando il governo ha dichiarato zona arancione l'intero territorio nazionale. Il calcio slitta in avanti non solo i calendari ma anche tutte le scadenze burocratiche, occupando già da oggi parte delle settimane estive inizialmente programmate come ferie o come dedicate alla più importante competizione della stagione, ovvero l'Europeo che sarebbe dovuto partire dall'Olimpico di Roma. Per la Lega B in conferenza il presidente Mauro Balata.

Se la serie cadetta perderà solo due turni rientrando in campo per la trentunesima giornata, per lo Spezia questo significherebbe giocare il campionato fino a maggio inoltrato ed eventualmente e poi attendere, da spettatore o da partecipante, un play off che finirebbe a metà giugno. In pratica il 2020 si riallineerebbe ai programmi con il ritiro estivo di metà luglio, a ferie concluse. Se lo stato di emergenza venisse esteso oltre il 3 aprile, i tempi tecnici per fare tutto inizierebbero a diventare più stretti. Ma è oggi è presto per pensarci.



Anche perché la serie B gode comunque di un certo spazio di manovra che per esempio non ha la serie A. "Il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio", fa sapere una nota della FIGC che introduce ai temi più dirompenti (oggi niente conferenza stampa sempre per motivi di carattere sanitario). "Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati [...] un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B". Decisioni rimandate al 23 marzo, data del prossimo Consiglio federale.