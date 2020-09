Iozzelli Piscine accompagna lo Spezia sulle maglie per la serie A

La Spezia - Si va componendo l'incastro di partner commerciali per lo Spezia Calcio. Ultimo in ordine di tempo ad essere svelato è Iozzelli, storica realtà spezzina che ha deciso di apparire sulle maniche della casacca bianca con il marchio Iozzelli Piscine. Azienda che si avvicina al cinquantesimo anno di vita, partita dai magazzini edili e da allora cresciuta comprendendo diversi altri settori. Lo scorso anno l'apertura dello showroom in Via del Cappelletto, quest'anno il viaggio sui campi della serie A con lo Spezia.