Inzaghi non vede l'ora: "Dieci punti e sarà serie A"

La Spezia - “Ci mancano ancora probabilmente dieci punti e noi vogliamo conquistare la categoria superiore il prima possibile”. Tenta di tenere tutti sulla corda Filippo Inzaghi alla vigilia di Benevento-Spezia. Lo fa con il contratto in tasca appena rinnovato in sede, con il diesse Foggia che programma già la serie A e il presidente Vigorito che ne parla apertamente accanto a lui in conferenza stampa. La supercapolista, in fuga assoluta da settimane, potrebbe perdere motivazioni nel campionato ma non vuole farlo al cospetto della terza in classifica. “Se all'inizio dell'anno ci avessero detto che saremmo stati in questa posizione di classifica e con questi record... però ci abbiamo sempre creduto. Stiamo facendo qualcosa di esaltante. Questo mondo ti porta sempre a guardare la prossima partita, speriamo presto di poterci invece godere il momento e il frutto del lavoro portato avanti sin dal ritiro di Pinzolo”.

Così domani i sanniti cercano l'allungo definitivo perché vincere contro una delle dirette inseguitrici, se di inseguitrici si può ancora parlare, farebbe la differenza. “Non farò turnover perché quella contro lo Spezia è la partita più importante delle tre. Loro vengono da 13 risultati utili e noi da 16. Hanno una rosa importante come la nostra, certo che trovarsi a 19 punti sopra fa specie. Ma se riuscissimo ad allungare ulteriormente metteremmo un mattone importante. Noi giochiamo in casa, veniamo da un periodo molto positivo. Siamo consci delle difficoltà, ma anche loro le avranno a giocare qui”.

Poco turnover, la spinta del pubblico se non della classifica. “Noi di stimoli ne abbiamo tanti. Dobbiamo fermare lo Spezia anche perché potrebbe intaccare il nostro record di risultati positivi. Dobbiamo cercare di fare una grande gara, cercare la vittoria e dare continuità alla prestazione di Chiavari in cui ho visto una grande squadra. I ragazzi li vedo bene, so che hanno voglia di giocare una grande partita”. Più Moncini che Coda nelle previsioni della vigilia. “Il centravanti è sempre una scelta complicata. Moncini ha giocato di più, Coda è entrato bene a Chiavari. Il gol? Mi piacerebbe segnasse piuttosto Del Pinto, che magari è meno pubblicizzato ma da sempre un grosso contributo. Tuia e Kragl stanno bene, se non giocano domani potranno giocare martedì. Lo Spezia ha giocatori rapidi davanti, ma noi ci preoccupiamo soprattutto di noi stessi. Sappiamo come metterli in difficoltà”.