Inzaghi deve scacciare la crisi: non vince dal 6 gennaio scorso

La Spezia - Il Benevento non segna in campionato da 300 minuti: ultima rete firmata Viola al 60esimo di Bologna-Benevento 1-1 del 12 febbraio scorso, da cui si sommano i residui 30 minuti del “Dall’Ara” e le intere partite contro Roma (0-0 in casa), a Napoli (0-2) e contro l’Hellas Verona (0-3 al “Vigorito”). Sanniti oltretutto senza successi da nove giornate, in cui ha messo insieme 4 pareggi e subito 5 sconfitte. L’ultima affermazione giallorossa in campionato risale all’Epifania, 2-1 a Cagliari.