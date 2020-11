Inzaghi: "Possiamo solo ammettere che lo Spezia ha meritato di vincere"

La Spezia - “Oggi una partita che deve far riflettere, i tanti punti di vantaggio sulla seconda dello scorso anno non esistono più. La serie A è un'altra cosa. Io sono il primo responsabile della mancanza caratteriale che si è vista oggi. La sosta ci servirà per riflettere”. Così Filippo Inzaghi dopo la pesante sconfitta per 0-3 da parte dello Spezia. “Siamo una neopromossa e forse le prime due vittorie stagionali ci avevano illuso. Noi dobbiamo lottare e oggi lo abbiamo fatto solo a tratti. Ora sta a me capire quello che non va e lavorarci. Oggi possiamo solo ammettere che lo Spezia ha meritato di vincere. Conoscevamo il loro valore. E' la prima partita che stecchiamo veramente. Speriamo ci dia una sveglia”.