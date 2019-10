Inzaghi: “Mi auguro che Italiano rimanga”

La Spezia - “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma dovevamo essere più cattivi. Mi è piaciuta la voglia di vincere fino alla fine su un campo non certo facile. Sapevamo che sarebbe stato un colpo importante ma c’è ancora tanto da lavorare”. Soddisfatto per tre punti all’ultimo tuffo che valgono tantissimo specialmente quando non sono del tutto meritati: “Siamo primi? Se mi avessero detto che dopo sette giornate saremmo stati imbattuti sarei stato contento ma è una serie B molto difficile. Questa è una vittoria che vale doppio, ma so che dobbiamo migliorare ancora molto ma questi risultati ci fanno grande spinta. Io mi auguro che Italiano rimanga perché non si può giudicare un lavoro dopo sette partite: io avevo detto che ha giocatori importanti per la categoria per cui l’organico e di primo livello però nel calcio ci siano momenti così. Glielo auguro”.