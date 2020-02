Inzaghi: "Lo Spezia lotterà fino alla fine per la serie A diretta"

La Spezia - “Lo Spezia è un'ottima squadra e non per niente ne aveva persa una in 18 partite. Noi siamo tornati sulla terra, ricordandoci che nel calcio si deve soffrire. Ho chiesto di pressare alto e si prendere qualche rischio, magari concedendo qualche gol in più. Lo Spezia era più compatto di noi inizialmente. Espulsione giusta o no? Io non commento mai e non lo faccio neanche oggi. Dico solo che allo Spezia vanno i miei complimenti perché gioca davvero bene e lotteranno per andare in serie A”. Così Filippo Inzaghi commenta la vittoria del suo Benevento sugli aquilotti. Ospiti in vantaggio nei primi minuti, poi l'uomo in meno per i due gialli dell'arbitro Volpi hanno cambiato la partita. L'ex attaccante della Nazionale l'ha letta così a quel punto: “Ho scelto il 4-4-2 quando siamo stati in superiorità numerica per riuscire a fare qualche cross in più per gli attaccanti. Il mio ragionamento è stato quello quando ho richiamato Sau”.

Già all'andata Superpippo era stato prodigo di complimenti per gli aquilotti, che allora navigavano in posizione di classifica molto più complicate. Non è quindi solo cortesia la sua. “Lo dicevo anche qualche mese fa che lo Spezia ha qualità per lottare per la serie A fino alla fine. Hanno anche una panchina importante adesso con Di Gaudio, Galabinov, Bidaoui, Acampora e Maggiore che erano in panchina oggi. Potrebbero davvero essere la candidata più seria al secondo posto”.