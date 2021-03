Inzaghi: "Hanno meritato il pari, sapevamo che sarebbero venuti fuori nella ripresa”

La Spezia - "Sono preoccupato che lottiamo con squadre importanti come Cagliari e Torino, non dei miei giocatori perché loro da un anno fanno grandi cose. Forse l'andata aveva un po' illuso ma noi sapevamp che ci sarebbe stata sofferenza sino alla fine". Al termine del pareggio odierno, Pippo Inzaghi guarda il bicchiere e lo vede mezzo pieno, pur nelle difficoltà contingenti, a cominciare dalla rinuncia a portare in trasferta Schiattarella e Insigne, esclusi per motivi disciplinari: “Il presidente ha già detto tutto: erano nervosi. Noi gli vogliamo bene, martedì torneranno con noi. Non è successo assolutamente nulla ma abbiamo bisogno di tranquillità. Abbiamo 26 punti e dobbiamo crederci fino alla fine". Si gode il gol di Gaich e fa i complimenti ai suoi per il primo tempo: "Siamo calati per la stanchezza. Oggi il 3-5-2 poteva darci compattezza ma non è nelle nostre corde. In emergenza abbiamo adattato Improta a Tello sulle corsie e sono stati bravi. Loro hanno meritato il pari, sapevamo che sarebbero venuti fuori nella ripresa”.