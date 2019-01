Insulti razzisti, il Cittadella vieta lo stadio a un proprio tifoso

Il club veneto applica gli strumenti del Sistema di gradimento e rompe il muro dell'ipocrisia.

La Spezia - Non c'è stato bisogno di consulti, telecamere, documenti e burocrazie. Come si ferma il razzismo negli stadi lo insegnano i dirigenti del Cittadella, che ieri hanno agito di propria iniziativa rompendo quel muro di ipocrisia che pervade lo sport più seguito in Italia. Tutti portatori di buoni principi, tutti intransigenti a parole: vertici federali, professionisti, calciatori e arbitri. Quando poi si passa ai fatti, trovare qualcuno che si prenda la responsabilità di sanzionare con decisione certi comportamenti la prospettiva cambia.



La società veneta farà, si spera, scuola con la decisione di vietare lo stadio a un proprio tifoso. Durante la partita del campionato Primavera contro il Carpi un uomo ha iniziato a profferire epiteti razzisti contro un calciatore avversario. La società granata oggi "prende le distanze dal grave comportamento che si discosta nettamente dai valori di correttezza e rispetto sui quali si fonda la società granata" e "intende prontamente sanzionare lo spettatore vietandogli l’ingresso alle manifestazioni sportive che riguardino l’As Cittadella".



E' uno dei primi casi dell'applicazione del cosiddetto Sistema di gradimento, ovvero una norma che permette alle società di stabilire limitazioni nei confronti di utenti ritenuti "non graditi". Sono d'altra parte gli stessi club a pagare le multe per cori, lanci di oggetti in campo e ogni altra intemperanza che si verifichi all'interno degli impianti sportivi che gestiscono. Una situazione che spesso si trovavano a subire senza poter intervenire direttamente.

Plaude la Lega B che esprime il massimo supporto all’As Cittadella che "è prontamente e concretamente intervenuta riaffermando i valori che da sempre la caratterizzano contro un atto incivile" inaccettabile e odioso’ come ha sottolineato il presidente Mauro Balata.