Insieme a Colla potrebbe arrivare anche l'Albissola al Picco

La Spezia - Il progetto per un nuovo stadio che possa ospitare il professionismo in maniera continuativa c'è. Il tempo per realizzarlo no, quindi l'Albissola 2010 dovrà appoggiarsi la prossima stagione nuovamente a una struttura fuori paese. Nel corso della stagione 18/19 è stato il Comunale di Chiavari a fare da casa ai ceramisti, che sono riusciti nonostante tutto ad ottenere una storica salvezza. Per la prossima pare ci fosse un accordo di massima con Cairo Montenotte per evitare lunghe trasferte alla squadra e ai tifosi, senza Ponte Morandi rese ancora più disagevoli. Nel caso in cui il patron Gianpiero Colla dovesse entrare nella compagine societaria dello Spezia, c'è in piedi l'ipotesi che l'Albissola giochi al "Picco" almeno per una parte della prossima stagione. Con un occhio alla manutenzione del terreno di gioco, in Viale Fieschi dunque potrebbero esserci sia la serie C che la serie B a partire da agosto.