Inizia oggi la prevendita per Spezia-Sampdoria

La Spezia - Sarà attiva dalle 16 di oggi la prevendita per la sfida di lusso che mercoledì 7 agosto vedrà affrontarsi al Picco alle 20.30 lo Spezia e la Sampdoria. L'amichevole metterà il palio la nona edizione del Trofeo “Ilaria e Mattia” e consentirà ai ragazzi di mister Italiano di confrontarsi con una avversaria di serie A.

I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES e sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle ore 18:00.

PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 10 intero, € 5 U14/DONNA

GRADINATA: € 15 intero, € 8 U14/DONNA

TRIBUNA: € 25, € 13 U14/DONNA



*comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 10 intero, € 5 U14/DONNA



La società informa inoltre che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.





Punti di prevendita ETES alla Spezia

PUNTI DI VENDITA INDIRIZZO TELEFONO

SILVIA VIAGGI VIA SARZANA 18, LA SPEZIA 0187 590259

INFOTECH VIA NINO BIXIO 24/26, LA SPEZIA 0187 257050

EDICOLA FRATELLI VENTI VIA SAN CIPRIANO ang VIA VENETO, LA SPEZIA 0187 29364

BAR TABACCHI GHEZZI CORSO CAVOUR 392, LA SPEZIA 0187 743086

TABACCHERIA DEL GOLFO VIALE SAN BARTOLOMEO 349, LA SPEZIA 0187 525093

FOTO OTTICA MERIGGIOLI CORSO CAVOUR 35, LA SPEZIA 0187 733437

BAR TABACCHI LA LORY VIA BUONVIAGGIO 56, LA SPEZIA 0187 504016

STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GAIA RINALDO & C. VIALE ITALIA 563, LA SPEZIA 0187502290

TABACCHERIA BRISELLI PIAZZA GARIBALDI 16, SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 0187 699028

TABACCHERIA CHIAPPINI VIA PROVINCIALE 566, GUERCIO DI ARCOLA (SP) 347 1633215

AGENZIA TIZIANA 2007 VIA NAZIONALE 125, AULLA (MS) 0187 408443

BAR TABACCHI CORSI PIAZZA SERRAVALLE 13, ORTONOVO (SP) 0187 66801