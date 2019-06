Inedito ritiro nelle Marche, lo Spezia ha scelto Sarnano

La Spezia - Sarà Sarnano nelle Marche, in provincia di Macerata, la sede del ritiro dello Spezia. Per la prima volta il club di Via Melara sceglie una località della regione Marche, location che ha sbaragliato la concorrenza di altre possibilità trentine, vagliate dal diggì Guido Angelozzi. Questa mattina, in occasione della conferenza stampa di presentazione del tecnico Vincenzo Italiano, è stata ufficializzata la scelta, altro tassello sistemato dopo quello che ha portato all'ingaggio dell'ex allenatore del Trapani. Tornando a Sarnano, il paese fa parte a buon diritto dell’esclusivo club dei borghi più belli d’Italia riservato alle località nazionali che si distinguono per particolari doti artistiche. Per i tifosi spezzini che non vorranno mancare all'appuntamento, possibilità di visitare il centro storico medievale, il Palazzo del Popolo, il teatro della Vittoria e lo splendido palazzo dei priori. Sarnano è un ottimo centro culinario, sarà possibile degustare degli ottimi e tradizionali salumi.



Lo Spezia raggiungerà la sede del ritiro estivo intorno a metà mese. Sarnano, poco più di tremila abitanti, è al centro dei Monti Sibillini a quasi 520 chilometri di distanza dal Golfo dei Poeti. La squadra locale del paese, che milita nelle categorie, potrebbe costituire il primo avversario della stagione per la truppa di Italiano. Di sicuro lo Spezia si allenerà al campo sportivo Mario Maurelli, intitolato al noto arbitro nativo del luogo, deceduto nel 2000. Si trova a 539 metri sopra il livello del mare e dispone di numerosi sentieri, elemento caratteristico delle zona e delle acque minerali per trascorrere i momenti di svago e ricaricare le pile. E non sarà affatto difficile organizzare delle amichevoli, visto che tutta la zona appenninica del centro-Italia ospita i ritiri delle squadre professionistiche ma anche di compagini giovanili.