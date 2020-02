Indimenticabile Gaucci, previsto minuto di silenzio e lutto al braccio

La Spezia - Perugia-Spezia non sarà una gara normale. Non è una questione di classifica, per quanto le due squadre hanno ambizioni importanti, ma di cuore. Commemorare Luciano Gaucci, spentosi a Santo Domingo sabato scorso all’età di 81 anni, è per il popolo del Grifone un dovere-piacere e così prima del match verrà effettuato un minuto di silenzio. Iemmello e compagni scenderanno in campo con il lutto al braccio. Saranno presenti i figli Alessandro e Riccardo, mentre si sta pensando di intitolare la tribuna dello stadio Curi proprio a Luciano Gaucci.