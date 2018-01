Incontro Andrissi-Vagnati, Mora è il primo nome della lista

La Spezia - Summit di mercato martedì a Ferrara per il diesse Gianluca Andrissi che ha incontrato il collega Vagnati, uomo mercato di una Spal in lotta per la permanenza nella massima serie. Si incontrano, da una parte la necessità della società estense di cedere per poi comprare, dall'altra la volontà dello Spezia di inserire giocatori a centrocampo, capaci di dare al reparto alternative di spessore. Il nome giusto è quello di Luca Mora, nato a Parma il 10 maggio 1988, e protagonista insieme a Giani, arrivato allo Spezia in estate proprio dalla Spal, della grande doppia promozione dei biancocelesti dalla Lega Pro alla serie A.



Si tratta di un calciatore polivalente che prima di arrivare ai massimi livelli del calcio nazionale, ha fatto gavetta fra Noceto, Alessandria e Pro Patria. Mancino, preferibilmente, fa della grinta e della resistenza fisica i suoi punti principali di forza. Può fare la mezz'ala in un centrocampo a cinque, ma è giocatore duttile oltre che un ottimo colpitore di testa. Valore di mercato non lontano dalle 800mila euro, ha un contratto non irraggiungibile e dovrebbe poter firmare un accordo fino a giugno con lo Spezia senza grossi problemi: in dote con la sua società di appartenenza ha infatti un lungo contratto in scadenza nel giugno del 2020, ottenuto a luglio scorso, subito dopo la promozione della Spal.