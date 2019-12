Incognita allerta sullo Spezia ma Italiano è pronto

La Spezia - “Attendiamo notizie, noi siamo pronti per giocare e se il campo sarà pesante non ci faremo condizionare”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia di Spezia-Cremonese, partita in programma domani sera al Picco ma a forte rischio rinvio visto lo stato di allerta meteo rossa che dalle 12 interesserà tutta la Liguria e anche la nostra provincia. Una decisione è attesa nelle prossime ore ma nel frattempo il tecnico tiene i suoi sulla corda e analizza il momento della squadra a tre giornate dalla fine dell'anno e del girone d'andata. “Dovremo andare forte – sottolinea – avremo l'opportunità di giocarne due davanti al nostro pubblico e una fuori contro squadre che stanno facendo bene. Siamo concentrati e abbiamo preparato bene la sfida di domani, sono molto fiducioso”.



In vista di questi ultimi tre impegni cosa ha lasciato il pareggio esterno di Venezia?

“Siamo partiti bene coinvolgendo spesso i difensori in fase di costruzione in maniera non frenetica. Abbiamo dovuto però fare i conti anche con la situazione di un'avversaria costretta a fare risultato che ci ha messo anche in difficoltà senza farci palleggiare come facciamo di solito. E' venuta fuori la nostra compattezza e la voglia di tutti di sacrificarsi per non subire gol, caratteristiche che mi tengo strette perché stiamo crescendo molto”.



L'espulsione però ha rischiato di compromettere tutto

“Ne abbiamo discusso, dobbiamo stare più attenti perché l'inferiorità numerica è sempre difficile da gestire perché fa saltare riferimenti e strategie. Si tratta della terza espulsione non mi piace perché non si può concedere la superiorità agli avversari. Faccio però i complimenti ai ragazzi perché sono stati straordinari dando il massimo”.



Arriva una Cremonese reduce da una vittoria importante, come sta lo Spezia?

“Loro sono una squadra che può creare difficoltà a tutti, hanno messo tre punte che possono far male. Noi ci stiamo preparando a qualsiasi situazione tattica, sappiamo cosa dobbiamo fare. Al Picco ci stiamo esprimendo nel migliore dei modi e ci vorrà la massima aggressività per non farli ragionare, dovremo metterci più qualità rispetto a Venezia. Non ci sarà turnover, valuteremo per le altre due ma a centrocampo non stiamo benissimo e chiunque andrà in campo dovrà stringere i denti e gestire bene le forze per essere utile a tutta la squadra. Dovremo gestire bene i cambi come fatto a Venezia perché andare in difficoltà e non avere “armi” a disposizione non è bello”.



Due giorni fa Ferrer ha sottolineato positivamente come lei tenga sempre tutti sulla corda spronandoli nei momenti in cui sbagliano. Dal punto di vista caratteriale quanto è cresciuta la squadra fino ad oggi?

“Cerco di stimolare sempre tutti facendo capire ai ragazzi che voglio spingerli a fare sempre di più anche perché dobbiamo rimediare ad un inizio di campionato non bello. Abbiamo fatto molti passi avanti e Ferrer ne è l'esempio, lo esorto spesso a spingere di più e arrivare anche al cross. La crescita della fase difensiva è sotto gli occhi di tutti”.



Giocatori che hanno come obiettivo quello di arrivare il più in alto possibile nonostante una classifica ancora cortissima

“La situazione è precaria per tantissime squadre, tutte racchiuse in pochi punti. Nessuno è spacciato e nessuno può stare sereno, era da un po' che non si vedeva un campionato così. Sono contento quando sento i ragazzi parlare di obiettivi e ambizioni perché significa che hanno voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Dobbiamo ottenere il massimo passando sempre attraverso prestazioni di livello che fanno la differenza”.