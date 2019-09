Inchiesta nigeriani, Volpi verso l'archiviazione

La Spezia - Il procuratore generale della Procura della Spezia ha chiesto l'archiviazione delle posizione di 18 indagati in merito all'inchiesta sui giovani calciatori nigeriani arrivati in Italia negli scorsi anni. Tra gli individui riconosciuti estranei ai fatti ci sono grossi calibri di oggi e di ieri dello Spezia Calcio: il presidente onorario e patron Gabriele Volpi, il suo braccio destro Gianpiero Fiorani, il presidente attuale Stefano Chisoli, gli ex presidenti Matteo Volpi, Lamberto Tacoli e Giovanni Grazzini, l'ex consigliere Maurizio Felugo e l'ex direttore generale Umberto Marino. Richiesta di archiviazione anche per Giovanni Plotegher, già presidente del Valdivara 5 Terre, club dilettantistico dal quale sarebbero transitati alcuni degli atleti africani che sarebbero arrivati in Italia in violazione della legge sull'immigrazione.

Saranno invece nuovamente ascoltati dai giudici l'ex amministratore delegato Luigi Micheli, l'ex responsabile del settore giovanile Claudio Vinazzani, l'ex tecnico dell'Abuja Football College Renzo Gobbo e un italiano, tutore legale di alcuni ragazzi nigeriani. L'inchiesta era partita già da diversi mesi e sfociata nel febbraio scorso in una serie di perquisizioni e nell'inibizione ad assumere cariche all'interno di società sportive a carico di Chisoli (poi revocata) e Micheli. La tesi è che esistesse un "sistema" per importante calciatori extracomunitari in violazione della legge sull'immigrazione con lo scopo di farli diventare calciatori professionisti e venderli poi ad altri club per realizzare forti plusvalenze.

In merito alla conseguente inchiesta sportiva che potrebbe riguardare il club anche per responsabilità diretta, la Procura federale rimane in attesa degli atti della giustizia ordinaria che al momento non è ancora pervenuta neanche alle eventuali richieste di rinvio a giudizio. Si va dunque su tempi ancora lunghi. Ma rimane in ogni caso una spada di Damocle che pende sugli aquilotti.