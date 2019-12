La Spezia - Tra gli ospiti del Picco per l’ultima partita dell’anno solare anche l’azzurro Francesco Acerbi, giocatore della Lazio. Da anni legato professionalmente a Simone Lorieri, fisioterapista e preparatore atletico della prima squadra dello Spezia, non è raro vederlo da queste parti nei momenti in cui la serie A è in pausa. In tribuna il saluto con Guido Angelozzi, suo direttore sportivo negli anni di Sassuolo.