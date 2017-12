In serie C tutti vogliono Forte, lo Spezia segue Puscas in uscita

La Spezia - Chi vuole fare il salto di qualità in serie C ha un nome in testa: quello di Francesco Forte. L'attaccante dell'Inter arrivato in prestito allo Spezia in estate è arrivato a quota 3 reti ed è entrato in quel circolo virtuoso di turnover in attacco in cui tutti segnano e tutti incidono. Sono dunque destinati ad andare a vuoto i sondaggi di Pisa e Siena per l'attaccante, che rimarrà alla Spezia fino a giugno. Spezia che mantiene un rapporto ottimo con l'Inter stessa, in cui il diesse Andrissi ha lavorato per 18 anni, e che segue la situazione di George Puscas, 21enne che a gennaio tornerà con tutta probabilità a Milano dopo il prestito al Benevento. Per lui si potrebbe aprire un discorso, ora o a giugno. Altro elemento giovane che piace, non da ora, è Andrea Pinamonti, che potrebbe finire al Parma.