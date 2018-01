In serie C è esploso Proia, gol alla Holly&Benji al Santarcangelo

La Spezia - Momento d'oro per Federico Proia, centrocampista classe 1996 di proprietà dello Spezia ma in prestito al Bassano in serie C. Tre gol nelle ultime due partite per il romano a cavallo tra 2017 e 2018 e una boccata d'ossigeno per i veneti che hanno vissuto momenti non facili in questo campionato. Proia ieri è andato in rete nel 3-1 al Santarcangelo nei primi minuti: una rovesciata spettacolare in area con palla nell'angolo. Assurda la dinamica, con un compagno che contemporaneamente cercava di calciare il pallone al volo a sua volta. Buon momento per l'elemento pescato da Pietro Fusco dalla Pistoiese di Nelso Ricci due estati fa, fermato l'anno scorso da due infortuni.

Nel girone C si segnala invece l'esordio di David Okereke nel Cosenza. Per lui grande impatto con la categoria: ha conquistato l'angolo del primo gol e fornito l'assist per il secondo. La squadra di Piero Braglia ha vinto 2-1 contro il Matera in rimonta.



Il gol di Federici Proia.