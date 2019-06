In serie B rimaste cinque panchine vacanti e sono tutte importanti

La Spezia - Chievo, Empoli, Frosinone, Benevento e ovviamente Spezia. Sono queste le cinque panchine ancora in cerca di padrone in serie B quando si entra nella seconda metà di giugno. Un minimo comune denominatore: sono tutti posti piuttosto ambiti perché appartengono a squadre che ambiscono a fare un campionato di vertice. Tra queste sembrano in dirittura d'arrivo gli annunci di Pippo Inzaghi per il Benevento, dopo un colloquio definito positivo con il patron Oreste Vigorito, e di Cristian Bucchi all'Empoli per il dopo Andreazzoli da cui è stata annunciata la divisione nelle scorse ore.

A Frosinone si da invece Alessandro Nesta come probabile successore di Marco Baroni, ma ci sarebbe anche un altro campione del mondo, Fabio Grosso, tra i tecnici che hanno incontrato Maurizio Stirpe. Il Chievo attende di sbrigare le pratiche per l'iscrizione e tiene sott'occhio Italiano e Marcolini. Il primo è un nome che potrebbe tornare buono anche lo Spezia, che a dire la verità fino ad ora non ha ancora svolto incontri di persone per il dopo Marino, nel frattempo già impegnato nel preparare il ritiro in Trentino con il Palermo.