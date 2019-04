In serie B non è ancora tempo di verdetti... ma quasi

Padova e Carpi quasi spacciate, la Salernitana a un passo dalla salvezza.

La Spezia - La matematica ancora non è giudice suprema nel campionato di serie B, ma già quella odierna sarà una giornata di mezze sentenze. E' soprattutto la coda del torneo a presentare un quadro abbastanza delineato, in particolare nelle ultime due posizioni. In caso di sconfitta questa sera, sia Padova che Carpi metterebbero mezzo piede in serie C. I veneti, che oltretutto devono ancora riposare, giocano sul complicatissimo campo del Palermo lanciato verso il secondo posto. Gli emiliani proveranno invece a sgambettare il Pescara che vive un momento non troppo brillante.

La Salernitana a Brescia, evitando la sconfitta, farebbe invece un passo decisivo verso la salvezza mentre l'Hellas contro il Benevento va alla caccia di tre punti che garantirebbero quantomeno la partecipazione ai play-off. Tutti gli altri esiti sono ancora da scrivere, ma occhio a Foggia-Livorno perché chi perde potrebbe davvero imboccare una strada pericolosa.