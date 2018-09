In sei ancora a parte, domani rifinitura e partenza

Stamani seduta di scarico per chi ha battuto il Cittadella.

La Spezia - Gruppo diviso in due questa mattina a Follo dove lo Spezia ha subito ripreso la preparazione all'indomani della vittoria sul Cittadella. Marino ha diviso i suoi fra chi è sceso in campo al Picco e chi invece non è stato della partita, con i primi impegnati in un lavoro di scarico campo e palestra e i secondi allre prese con una seduta prettamente tecnica. Ancora a parte gli acciaccati Capradossi, Lamanna, Moracchioli, Erlic e Mastinu che non saranno sicuramente in gruppo per la trasferta di martedì al Bentegodi.

Domattina gli aquilotti sosterranno la rifinitura e dopo la conferenza stampa della vigilia di mister Marino la comitiva partirà alla volta del Veneto.