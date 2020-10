In ritiro con l'Under 21, Riccardo Marchizza positivo al Covid

La Spezia - Non c'è proprio pace per la Nazionale Under 21 azzurra e da questa mattina nemmeno per lo Spezia Calcio che in una nota ha ufficializzato la positività al Covid-19 di Riccardo Marchizza dopo l'esecuzione dei rituali tre test molecolari. "Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19"., si legge nello stringato comunciato emesso dal club alle 10.41 di stamane. Scontato che il difensore, tornato dal Sassuolo dopo l'ottima scorsa stagione in maglia bianca, salterà l'impegno con la Fiorentina, in programma domenica e valido per il quarto turno di campionato.



E' un'Under 21 letteralmente falcidiata dal Covid. Dopo essere rientrata in Italia dalla trasferta in Islanda in cui non è scesa in campo per la positività di tre membri della spedizione fra giocatori e staff, ha visto ieri una nuova serie di casi positività al coronavirus che portano a otto il gruppo di infetti. Questa mattina a Tirrenia, presso il Centro di Preparazione olimpica, sono stati effettuati nuovi tamponi dopo che nei test di ieri il gruppo squadrà era risultato negativo nuovi positivi sono già stati isolati e presto torneranno con auto privata nelle sedi dove rimarranno in isolamento. Dopo Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari, queste nuove positività oltre a un membro dello staff mettono quindi a rischio la gara di martedì contro l'Irlanda.