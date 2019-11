In rialzo le quotazioni di Maggiore contro l'Islanda di Gudjohnsen

La Spezia - Davide Frattesi tornato ad Empoli per un infortunio, Sandro Tonali chiamato da Mancini nella nazionale dei grandi. Così per Giulio Maggiore aumentano le probabilità di impiego domani pomeriggio in Italia-Islanda U21 allo stadio Mazza di Ferrara. Nel 4-3-3 di mister Nicolato, lo spezzino è stato utilizzato come mezzala. Un ruolo che si gioca con Locatelli del Sassuolo e Zanellato del Crotone, partendo forse un passo indietro, mentre il regista sarà Carraro del Perugia. L'aquilotto in ogni caso dovrebbe entrare a partita in corso per quella che sarebbe la sua seconda presenza con gli Azzurrini.

"Il 4-3-3 resta perché in questa fase iniziale dobbiamo cercare un'identità che ancora non abbiamo trovato completamente, bisogna lavorare e insistere perché c’è bisogno di tempo per fare bene una cosa - ha detto il ct presentando la partita - Preferirei un terreno in buone condizioni, la nostra non è una squadra fisica come l'Islanda, ma ha buone qualità tecniche. E mi auguro sia una partita tecnica". Un contesto in cui Maggiore calza a pennello.

Sicuro di un posto dal primo minuto è invece Sveinn Gudjohnsen, l'ariete di Italiano che si è recentemente sbloccato in serie B. Nordici che in classifica sono due punti avanti ai nostri ma con una partita giocata in più. Ultimo turno vittoria contro la capolista Irlanda proprio grazie al figlio d'arte, che gioca come centravanti davanti ad un folto centrocampo. Operazione sorpasso insomma per Nicolato ed i suoi ragazzi. Si gioca alle 18.30 con diretta Rai2.