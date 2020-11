In futuro potrebbe tornare la biglietteria nei locali sotto i distinti

La Spezia - Un altro tassello del Picco a misura di deroga ha preso corpo negli scorsi giorni. Forse meno appariscente, ma comunque fondamentale. Si tratta della cassetta da cui partono i cavi che, oltrepassando Viale Fieschi sotto il manto stradale, raggiungono la zona dei distinti partendo dai furgoni regia della emittenti televisive. Era questo un intervento necessario per adeguarsi alle richiesta di uno sport sempre più a misura di televisione, soprattutto ora che la pandemia non permette di godere dello spettacolo dal vivo.

Nell'ottica invece di un ritorno dei tifosi al campo, lo Spezia Calcio studia la possibilità futura di aprire una biglietteria nei locali che le sono assegnate all'interno del settore distinti. Sono alcuni spazi, ora inutilizzati, ma negli scorsi giorni brandizzati con lo stemma del club. Potrebbe diventare un punto vendita infrasettimanale quando l'emergenza sanitaria sarà alle spalle oppure uno spazio di ritiro e sottoscrizione abbonamenti. Trovandosi all'interno dei tornelli, non sarebbe comunque attivato nei giorni partita.