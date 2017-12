In diffida Terzi, Bolzoni e De Col, alla prossima ammonizione si fermano

La Spezia - Il Giudice sportivo si è espresso sulle partite dell'ultima giornata del girone d'andata della serie B, multando il Foggia di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso ripetutamente nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". Millecinquecento euro a Brescia, Parma, Palermo mentre per quanto concerne le squalifiche, dovrà rimanere fermo due giornate il novarese Da Cruz. Una giornata ai cesenati Fazzi e Cascione, al parmenese Lucarelli, ai salernitani Minala e Vitale. Una giornata anche per Eramo e De Luca dell'Entella, a Gori del Frosinone, a Paolucci della Ternana. Con il giallo rimediato al "Tardini", capitan Terzi entra in diffida al pari di Bolzoni e De Col.