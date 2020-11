In costruzione le piattaforme per ospitare le telecamere del Var

La Spezia - Tra le migliorie minime richieste dalla Lega di serie A per rendere il Picco quantomeno adeguato a ricevere la deroga stagionale, anche il Var richiede nuovi spazi. In questi giorni sono in via di costruzione due pedane in ferrotubi, quindi temporanee, nel settore distinti e in Curva Piscina. Serviranno ad ospitare le telecamere per implementare la tecnologia dell'arbitro virtuale. Il video assistant referee non è una novità per lo stadio spezzino, che fu il primi impianto di serie B ad utilizzarlo durante il turno preliminare dei play-off 2019 nella partita contro il Cittadella.