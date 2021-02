In avanti torna il trio con cui Italiano iniziò l'annata

Galabinov tra Gyasi e Verde, come a Udine quasi un girone fa. Erlic e Bastoni in vantaggio su Terzi e Marchizza. De Zerbi tiene in panchina Berardi e mette Traorè in marcatura sul regista aquilotto Ricci.

La Spezia - Come a Udine e come a San Siro contro il Milan: Galabinov al centro, Verde a destra e Gyasi a sinistra. Una composizione che non si vedeva da un girone intero o quasi. Eppure ad inizio stagione era proprio questo l'assetto su cui aveva puntato Vincenzo Italiano, fino all'infortunio del bulgaro nel primo tempo della partita contro la squadra di Pioli. Si rivede insomma il trio che aveva espugnato la Dacia Arena, prima dell'esplosione di Nzola. Se al centro la scelta è obbligata, quella di Verde invece è, per caratteristiche, una figura che si sposa perfettamente con il modulo aquilotto.

Il resto dell'undici si compone abbastanza facilmente. Terzi e Marchizza sono destinati alla panchina visti i problemini avuti ad inizio settimana, Pobega e Saponara sono squalificati. Davanti a Provedel dunque andranno ancora Erlic e Chabot, con Vignali sulla destra e Bastoni a sinistra. Ricci ritrova la maglia da titolare, Estevez e Maggiore sono le mezzali. Prima convocazione stagionale per Elio Capradossi: davvero una bella notizia per tutti.



Qui Sassuolo. Ce la fa Ciccio Caputo ad iniziare tra i titolari, nonostante l'affaticamento che veniva annunciato nelle scorse ore. De Zerbi tiene ancora Berardi in panchina, ma può contare su un Boga in stato di grazia. Completa il trio offensivo Djuricic, grande protagonista nella partita d'andata. Traorè sarà in marcatura su Ricci, con Obiang e Locatelli in mediana. Continuando a ritroso: Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio difendono Consigli.