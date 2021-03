In attesa di Tella il sostegno della dirigenza arriva anche da Instagram

La Spezia - Non ha cambiato le sorti della partita ma ha comunque trasmesso vicinanza e supporto alla squadra l'incoraggiamento arrivato ieri sera agli aquilotti da Amanda Platek tramite Instagram. Già presente nel nuovo cda dello Spezia e figlia del neo patron, ha infatti pubblicato una foto con la Mole sullo sfondo e ed alcuni giocatori in primo piano, il tutto accompagnato dalle parole in italiano “questa sera ci attende una partita eccitante e difficile contro la Juventus.. sarà una grande emozione e sappiamo che la squadra darà il massimo. Forza ragazzi”. Un appello indirettamente raccolto sul campo da Maggiore e compagni sul campo dove il risultato però ha sorriso agli aquilotti. La stories, subito condivisa dai canali ufficiali del club ha comunque confermato la vicinanza della famiglia Platek alla squadra mentre l'amministratore delegato ed emissario della famiglia Platek Nishant Tella è atteso in città già in questi giorni (QUI) e forse anche sugli spalti del Picco sabato per Spezia-Benevento.