In arrivo al Circolo Spezia lo "Slam by Head"

La Spezia - Si chiudono il 13 dicembre, al Circolo Tennis Spezia, le iscrizioni (alla e-mail segreteria@circolotennisspezia.it) all’annuale tappa del circuito regionale giovanile “Slam by Head” aperto alle categorie: Under 16 / 14 / 12 / 10. Il torneo è maschile e femminile. Sui campi del Cts a San Venerio si gioca da venerdì 14 a domenica 30 Dicembre prossimi con Antonella Finazzi quale Giudice Arbitro. Premi a cura della stessa federtennis ligure e della medesima Head, al di là di quelli pecuniari ci sono fra essi i buoni per frequentare i centri federali e partecipare a tornei di rilievo, per i primi 4 classificati “stage” al Centro tecnico di Tirrenia e a quello nazionale di Formia; al Master finale in palio attrezzature e abbigliamento.