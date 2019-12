In arrivo a San Venerio un periodo molto intenso

La Spezia - Importante match per il Circolo Tennis Spezia nella Coppa autunnale lim. 2.7. Dopo aver dominato il proprio girone Raffaello Putti e compagni si apprestano infatti ad affrontare il Tennis Club Principe per accedere alle semifinali della competizione. Si gioca domenica prossima 8 dicembre dalle ore 14 sui campi di San Venerio. Nel frattempo gran successo per la prima tappa del circuito Tpra organizzato dalla Gazzetta dello Sport e (diretto dal dott. Pier Aldo Canessa) che si svolto a S. Venerio nello scorso weekend. Nel doppio maschile, affermazione del duo Faé-Rajo su quello Canessa –Jincko; quest’ultimo subentrato a Calcagnini infortunatosi in semifinale. Nel singolare femminile invece Angelotti ha superato Oliver.



Infine da sabato 14 a lunedì 30 Dicembre, con eventuale appendice per semifinali e finali nel fine settimana dell’ 11 e 12 Gennaio, ritorna al Cts la tradizionale tappa del Circuito “Slam by Head”: stavolta edizione 2020…con gli atleti delle categorie Under 10/12/14/16 che si sfideranno per l’accesso alla tappa conclusiva