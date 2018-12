In Serie C maschile Volley Laghezza già in fuga

La Spezia - ZEPHYR TRADING – VOLLEY LAGHEZZA 0-3

SET: 21 – 25 / 21 – 25 / 21 - 25.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 1, Bottaini F. 13. Scatizzi 15, Benevelli 2, Vescovi 9, Calcagnini 0, Vergassola 8, Bottaini D. 0, Vignali libero; n.e. Sisti, De Lucchi, Conti, Vanacore. All. Marselli.



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Paoletti 1, Lanzoni 18, Moscarella 4, De Rosa 7, Giannarelli 10, Baldassini 8, Briata libero; n.e. Izzo, Iacopini, Tagliatti, Buriassi, Manduca. All. Cecchi.



ARBITRI: Valter Pagliero e Doriano Pons.



Non c’è quasi partita al Palaconti santostefanese nell’atteso scontro al vertice, in cui la capolista Volley Laghezza si aggiudica tutti e tre i set, relega in terza posizione una Zephyr Trading scavalcata così dall’ Admo Lavagna…e comincia ad accennare alla fuga in testa alla graduatoria.

Nella capoclassifica Paoletti ad alzare col “top scorer” (di nuovo) Lanzoni opposto, al centro Moscarella e De Rosa con Briata libero, all’ala Giannarelli e Baldassini: tutta la partita con 7 giocatori.

Sul fronte opposto Podestà al palleggio con Fabio Bottaini in diagonale, Scatizzi e Benevelli centrali con Vignali libero, di banda Vescovi e Vergassola entrato quasi subito al posto di Calcagnini; di mano ha fatto capolino pure Dario Bottaini.



Di seguito gli altri risultati in quella che in Serie C ligure maschile era la 6.a giornata.

Colombiera Project Castelnuovo-Acli Santa Sabina Ge 3-2

Colombo Genova-Grafiche Amadeo S. Remo 3-0

Futura Bertoni Ceparana-Admo Lavagna 1-3

San Antonio Spazio Genova-Avis Finale Ligure 2-3

Tre Stelle Villaggio Chiavari-Spinnaker Savona 0-3.



A seguire infine la classifica che ne segue.

Volley Laghezza La Spezia punti 18

Admo Lavagna 15

Trading Zephyr 14

Futura Avis Bertoni Ceparana 10

Spinnaker Savona 9

Spazio San Antonio Genova 8

Amadeo S. Remo 6

Colombo Ge 6

Stelle Villaggio 6

Acli S. Sabina Ge 5

Colombiera Project Castelnuovo Magra 4