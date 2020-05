In Francia classifiche congelate: partono diffide e ricorsi

La Spezia - L'Olympique Lione propone una formula che ricalca quella perorata da Guido Angelozzi per la serie B in caso il campionato non possa riprendere. Un play-off allargato che parta dalla seconda classificata e decida così i piazzamenti sotto la vincitrice. In Francia è già battaglia dopo la decisione di dichiarare terminati i campionati e far valere la classifica congelata dopo 28 partite (ma qualcuna ne ha giocate 27). Così, anche usando la formula del quoziente-punti, i lionesi non ci stanno a veder sfumare la Champions League a causa della pandemia e promettono ricorsi e richieste danni nel caso non venissero ascoltati. Dalla Ligue 2 oggi salirebbero Lorient e Lens beffando l'Ajaccio, terzo a due punti dal primato e ad una sola lunghezza dal secondo posto. I corsi avevano invece proposto la promozione di tre squadre e la retrocessione di una sola formazione dalla Ligue 1, che sarebbe così passata a 22 squadre.