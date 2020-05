In Belgio la stagione è finita, Okereke vince il campionato con il Bruges

La Spezia - Scudetto alla sua prima stagione in Belgio per l'ex aquilotto David Okereke. Nel tardo pomeriggio di oggi infatti l'assemblea generale della Pro League, massimo campionato belga, ha deciso di chiudere qui la stagione a causa dell'emergenza Covid-19. Il Club Bruges è stato infatti decretato campione per la sedicesima volta nella sua storia, grazie ai 70 punti conquistati prima dello stop, quindici in più del Gent giunto al secondo posto.

Per Okereke dunque la stagione si chiude in anticipo ma con la soddisfazione dello scudetto e dell'esordio in Champions League.