Impressionante al Castellani, l'Empoli non perde da ventidue partite

La Spezia - Fare risultato al Castellani è un'impresa, lo dicono i numeri che, per gli azzurri, sono a dir poco impressionanti. L'Empoli risulta infatti imbattuto in casa, parlando della sola serie B, da 22 partite con 15 vittorie e 7 pareggi in bilancio. Ultimo ko fu lo 0-1 patito dal Cittadella il 23 settembre 2017. In questo filotto positivo oltretutto gli azzurri sono sempre andati in rete, per un totale di 49 gol. Lo Spezia cercherà prima di tutto di arginare la vena realizzativa dei toscani e poi magari provare a giocare uno scherzetto. Un Empoli che va tenuto d'occhio fin dal fischio d'inizio: sono ben 5 le reti azzurre dopo 9 turni di campionato nei primi 15' di partita. Occhio, dunque.