Importante riunione tecnica per l'Aia spezzina con Gaggero e Masini

La Spezia - Grazie al fattivo interessamento del comandante di Maricommi, c.v. Sfacteria Giuseppe che ha concesso la splendida location del Cinema del C.R.D.D., venerdì 18 ottobre si è svolta una riunione tecnica con due ospiti illustri del Settore Tecnico Luca Gaggero, vice presidente macroarea Nord e collaboratore dell’Uefa ed Alessandro Masini promettente collega, già presidente della sezione di Genova. La riunione è iniziata con la presentazione da parte del presidente Pedroni della nuova divisa che gli associati spezzini utilizzeranno in occasione dei futuri impegni e tornei ricreativi organizzati dalle Sezioni Aia. Pedroni ha poi presentato gli ospiti, ringraziandoli per la loro presenza, sempre molto gradita nella Sezione spezzina. Gaggero e Masini hanno dunque affrontato tutte le tematiche riguardanti la nuova Circolare n°1, analizzando in particolare tramite l’ausilio di video alcuni episodi avvenuti in questo inizio di Stagione. L’attenzione si è particolarmente incentrata sui cambiamenti riguardanti il fallo di mano, dispiegando dapprima tutta la casistica possibile e osservando immagini che hanno suscitato un acceso dibattito che ha coinvolto tutti i giovani arbitri e osservatori presenti.

I due ospiti hanno poi affrontato altre tematiche che spesso possono mettere in difficoltà i ragazzi quando si trovano a dover prendere decisioni in campo come ad esempio la distinzione tra Dogso e Spa.

La discussione ha stimolato nei ragazzi più giovani molte domande, a cui gli ospiti del Settore Tecnico hanno saputo dare pronta risposta e c’è stata l’occasione per tutti i presenti di crescere condividendo le proprie esperienze.

Il presidente Pedroni, al termine della serata, ha omaggiato i due ospiti presenti con un kway recante il logo della sezione.