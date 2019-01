Imperativo concentrazione per la Zephyr che riceve il Colombo Ge

La Spezia - Zephyr Trading Valdimagra al completo, salvo sorprese all’ultimo momento, sabato 19/1 contro il pericolante Colombo Genova alle ore 18; al Palaconti santostefanese. Si gioca per la 9.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile di pallavolo. Per la cronaca arbitrano Stefano Centofanti e Redi Shuli.

Lavoro rossoblù proficuo durante la settimana. Degli avversari coach Andrea Marselli dice che sono squadra fisica e soprattutto giovane, per cui sbagliano mica poco, ma se solo riescono a contenere gli errori possono diventare pericolosissimi: .

Ancora più in particolare magari, necessaria assoluta concentrazione, anche per evitare una di quelle partenze sonnolente come quella che ad Ameglia ha appena costretto gli “zephyriani” ad un’affannosa rimonta (di due set) nel derby provinciale col Colombiera Project “fanalino di coda”.