La Spezia - Quote bulgare a favore dei padroni di casa per Milan-Spezia di domenica pomeriggio. La vittoria dei padroni di casa paga al massimo 1.31 volte la posta secondo le maggiori agenzie di scommesse, mentre il successo esterno tocca addirittura quota 13. Anche il pareggio appare evento in cui poco credono i pronostici, visto che è pagato fino a 6.20.