Immacolata, anche gli squali in campo. Differenziato per Benali

La Spezia - Immacolata di lavoro per il Crotone di Giovanni Stroppa, impegnato questa mattina al centro sportivo “Antico Borgo”. Attivazione, lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale il menu del giorno per il gruppo calabrese che sabato ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano per uno scontro salvezza già importantissimo per la squadra di casa. Nell'allenamento di stamane differenziato per Benali, uscito anzitempo domenica sera per affaticamento al polpaccio, e Rispoli, sulla via del recupero. Terapie e palestra per Cigarini. Per domani è prevista ancora una seduta mattutina.