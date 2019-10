Il vichingo ha la maglia strappata: "Vogliamo lavorare con Italiano"

man of the match

La Spezia - "La sensazione di segnare il primo gol con lo Spezia in campionato è fantastico. Sono cresciuto sin da piccolo sognando il calcio, vedendo mio padre giocare. In quel momento ho solo saltato e ho cercato di prendere il pallone". Così la racconta Sveinn Gudjohnsen la sua prima gioia in serie B. Gol da ariete dell'attacco dopo l'assist del pareggio. Fortunoso, ma quanto prezioso. Da lui parole di stima per Vincenzo Italiano. "Lui crede in noi, ci ha sempre creduto. Noi vogliamo lavorare con lui, è il nostro mister. Oggi era importante solo vincere per tutto il gruppo, aspettavamo questa vittoria da tempo".