Il vicepresidente Philip è il primo Platek a fare il suo ingresso al Picco

La Spezia - E’ il primo rappresentante della famiglia Platek a fare il suo ingresso all’interno dello stadio Picco. Philip Platek, vicepresidente dello Spezia da circa un mese, è presente in tribuna accanto all’amministratore delegato Nishant Tella per la partita contro il Cagliari. Un progetto che sta partendo, che attende ancora il suo battesimo ufficiale nel momento in cui Roberto Platek, Amanda e il resto della famiglia statunitense si presenterà alla città con una conferenza stampa ancora da programmare.