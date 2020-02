Il vero incrocio tra Spezia e Sampdoria sarà alla Viareggio Cup

La Spezia - Una vicina di casa e poi due straniere. Lo Spezia pesca un girone non impossibile alla Viareggio Cup che inizierà nelle prossime settimane. Con gli aquilotti nel girone 4 sono state sorteggiate la Sampdoria, i danesi dell'Aarhus e gli statunitensi dello United Youth Soccer Stars. Questa edizione, molto spezzina, è la prima della seconda vita della Coppa Carnevale, destinata ad abbassare l'età media dei partecipanti per evitare sovrapposizioni con la Youth League. "Quest'anno sarà un torneo dedicato agli under 18. Questa è la volontà del settore tecnico della nazionali della FIGC, visto che a livello europeo esistono già nazionali under 18 e l'Italia l'avrà nel prossimo futuro - spiega il presidente CGC Alessandro Palagi -. Noi ci siamo messi a disposizione per anticipare questo tipo di attività".

La partita di esordio si giocherà al Picco, stadio che potrebbe ospitare anche la finale, dopo i contatti portati avanti dal Comune della Spezia con gli organizzatori. Il Ferdeghini-Intels, concesso ancora una volta dallo Spezia Calcio, dovrebbe invece entrare in gioco solo a partire dagli ottavi e non essere impegnato durante la fase a gironi a differenza degli scorsi anni. "Con la Spezia siamo in rapporti, sappiamo che c'è un'esigenza temporanea e che il torneo vuole tornare nella città che l'ha visto nascere. Le notizie che ci arrivano sono positive sui lavori di ripristino dello Stadio dei Pini - ha assicurato il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. I soldi ci sono e il Torneo di Viareggio tornerà presto a casa". La manifestazione si svolgerà dal 16 al 30 marzo 2020.