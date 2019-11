Il velista "spezzino" Ambrogio Beccaria punta in solitaria verso la Martinica

La Spezia - Reduce dalla vittoria della prima tappa in classe Serie, Ambrogio Beccaria ha di nuovo tagliato la linea di partenza a bordo di Geomag-Tarros: oggi sabato 2 novembre alle 15:08 (14:08 UTC) ha preso il via la seconda tappa della Mini-Transat 2019.



Messe alle spalle le ultime ore di preparativi per gli 83 (su 87) marinai che hanno completato il primo atto di questa storica transatlantica, hanno iniziato da poco ad affrontare il lungo sprint di 2.700 miglia: una navigazione in compagnia soltanto di mare e cielo su un’imbarcazione di sei metri e mezzo.



La seconda tappa è relativamente più semplice a livello di strategia, ma stavolta sarà cruciale la gestione del sonno e la nutrizione, bisognerà soprattutto guardarsi bene dagli avversari (che sono agguerritissimi!) e prendere il giusto ritmo in una corsa che durerà come minimo 15 giorni.



La Mini-Transat è una transoceanica in due tappe: la prima parte da La Rochelle, in Francia, con destinazione Las Palmas, alle Canarie. La seconda va dalle da La Palmas a Le Marin in Martinica. La lunghezza dell’intera regata è di 4050 miglia, per un totale di 30 circa giorni di mare.

La vittoria finale è data dalla somma dei tempi accumulati. Nessun velista italiano ha finora vinto questa storica transaoceanica, che esiste dal 1977 e si svolge ogni due anni.



Clicca qui per seguire la regata.