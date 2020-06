Il vecchio Cosmi ferma il Crotone in dieci, vola il Cittadella a Frosinone

La Spezia - Spezia e Cittadella vincono i propri scontri diretti in trasferta e si prendono la copertina della serata per quanto riguarda la corsa ai piani alti. Aquilotti corsari al Bentegodi (1-3) e veneti capaci di stendere il Frosinone grandi firme (0-2) si lanciano verso il secondo posto occupato dal Crotone, fermato sullo 0-0 dal Perugia di Cosmi che gioca tre quarti di partita in dieci. Importante vittoria dell'Entella sulla Salernitana (1-0), fondamentali quelle di Livorno a Castellammare (2-3) e Cosenza a Cremona (0-2). Vincono 2-1 Pisa e Venezia in casa contro Pescara e Ascoli. Finisce 0-0 il primo match point del Benevento che rimanda la festa per la serie A al cospetto dell'Empoli di Marino.



Classifica



Benevento 73

Crotone 51

SPEZIA 50

Cittadella 49

Frosinone 48

Pordenone 46

Salernitana 43

Chievo 42

Entella 41

Empoli 41

Pisa 40

Perugia 40

Pescara 38

Venezia 36

Juve Stabia 36

Cremonese 33

Ascoli 32

Cosenza 30

Trapani 28 (-1)

Livorno 21