Il turn over di San Siro risparmia Erlic, Ferrer, Estevez e Marchizza

La Spezia - Sarà la difesa il reparto a cambiare di più rispetto alla formazione vista contro l'Inter. Italiano ha messo in pratica un corposo turn over in occasione della sfida di San Siro, chiaramente calibrato in ottica Genoa. Risparmiati per esempio Ferrer ed Estevez, entrambi arrivati ad un cartellino dalla squalifica e in panchina per novanta minuti. Ha riposato anche Erlic, reduce dall'intero impegno contro il Bologna, ed è rimasto fermo per cause di forza maggiore Chabot stoppato dal giudice sportivo. Tutti sono in predicato di giocare titolari mercoledì.

Bastoni e Marchizza, per il ruolo di terzino sinistro, stanno animando una fruttuosa alternanza che dovrebbe continuare anche in futuro. A centrocampo ci sono Pobega e Maggiore per un posto, mentre in avanti gli imprescindibili sono come sempre Nzola e Gyasi: Farias si candida a partire da titolare con loro.