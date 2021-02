Il trionfo dello Spezia per 627mila spettatori solo tramite televisione

La Spezia - Sono stati 627mila gli spettatori che hanno assistito a Spezia-Milan sul canale DAZN1 associato al bouquet Sky. Un risultato di tutto rispetto per il match del Picco di sabato scorso, che ne fa una delle dieci partite più seguite dell'odierno campionato di serie A attraverso il canale. Non si tratta chiaramente dell'audience totale, visto che la piattaforma su cui nasce DAZN è lo streaming. Ma in questo caso, i dati degli spettatori collegati attraverso tablet, smartphone, smart tv o PC non vengono resi noti.